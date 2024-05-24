الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تفاعل رواد السوشيال مع نيولوك محمد صلاح؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تصدر نجم ليفربول ومنتخب كرة القدم المصري، اللاعب محمد صلاح، ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية، عقب ظهوره بنيولوك جديد غير الذي اعتاد عليه جمهوره.

ظهر النجم ليفربول محمد صلاح، بشكل مختلف عن المعتاد، حيث نشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بشعر أقل كثافة وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الصورة.

ويستعد مو صلاح للموسم الجديد 2024 - 2025 بعدما أنهى موسمه الحالي مع الريدز، رغم تراجع عدد الأهداف المسجلة باسمه مقارنة بالموسم الماضي بعدما استطاع الفرعون تصدر المشهد التهديفي في الريدز للموسم السابع على التوالي.

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"نعيمًا يا فخر العرب".. محمد صلاح بـ نيولوك جديد على "إنستجرام"

 تفاعل رواد السوشيال بعد آخر ظهور لنجم ليفربول محمد صلاح

كيف تفاعل رواد السوشيال بعد آخر ظهور لنجم ليفربول محمد صلاح؟
كيف تفاعل رواد السوشيال بعد آخر ظهور لنجم ليفربول محمد صلاح؟
تفاعل رواد السوشيال بعد آخر ظهور لنجم ليفربول محمد صلاح
كيف تفاعل رواد السوشيال بعد آخر ظهور لنجم ليفربول محمد صلاح؟

 

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