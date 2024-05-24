بعد وفاته.. رواد السوشيال ينعون الشيخ أحمد سالم الجعفري

رحل عن عالمنا في صباح اليوم، الشيخ أحمد سالم الجعفري، الذي ترك كنوزًا من العلوم التي ينهل منها تلامذته ومحبيه.

يعد الشيخ أحمد سالم الجعفري، من ضمن العلماء الذين رفضوا استخدام الدين في التربح الشخصي، فهو أحد العلماء العاملين الذين لم يتاجروا بالدين أو يتخذوه مطية لتحقيق مآرب شخصية.

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وتفاعل عدد كبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة، حيث عبروا عن حزنهم لرحيله، كما انهالت التعليقات بالدعوات له بالرحمة.

رواد السوشيال ينعون الشيخ أحمد سالم الجعفري

ونعى أحد رواد السوشيال ميديا الجعفري عبر موقع “فيسبوك”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى العالم الجليل الشيخ أحمد سالم الجعفري، أثرى الناس بعلمه وببركته دون مقابل، لم يتاجر بالدين ولم يتربح من علمه ولا بما أنعم الله به عليه من بركة".

رواد السوشيال ينعون الشيخ أحمد سالم الجعفري بكل الحزن

ونعى آخر الجعفري في منشور له بقوله: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمنا الشيخ أحمد سالم الجعفري، نشهد الله إنه كان من أكابر الصالحين اللهم اسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألحقنا به في الصالحين جمعنا الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم".

رواد السوشيال ينعون الشيخ أحمد سالم الجعفري بكل الحزن

كما نعاه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بكلمات مؤثرة، قال فيها: “توفي إلى رحمة الله شيخنا الغالي الشيخ أحمد سالم الجعفري، الرجل الأصيل والإنسان الطيب والعالم الجليل، رحم الله الفقيد الغالي، وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

رواد السوشيال ينعون الشيخ أحمد سالم الجعفري بكل الحزن

موعد جنازة الشيخ أحمد سالم الجعفري

تقام صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد سالم الجعفري، اليوم الجمعة بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتتلقى أسرته العزاء يوم الأحد المقبل 26 مايو 2024 بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.