الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عراب الأغنية السعودية ".. رواد التواصل الاجتماعي يدعمون محمد عبده

محمد عبده
محمد عبده

تصدر المطرب السعودي الشهير محمد عبده، تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ظهوره الأول بعد إعلان إصابته بمرض السرطان.

ظهر الفنان محمد عبده، في مقطع فيديو عبر منصة المنشورات القصيرة “إكس”، مع الشاعر السعودي صالح الشادي، ليكشف عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان.

وكتب الشاعر السعودي صالح الشادي في منشور عبر منصة "إكس" قائلا: "مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله.. ولقطة للذكرى، وحديث محبة وذكريات.. واحتفاء بمقدم حفيده السابع (عبدالمجيد) من ابنته ريم، نسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية، وأن يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد".

وانتشر منذ ساعات قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو نشره الشاعر صلاح الشادي، وعلّق عليه قائلًا: "مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله"، ليرد عبده قائلًا: "الليلة سعداء جدًا بأبونواف وسهرته معانا، وأنا طيب بفضل الله".

 الظهور الأول للفنان محمد عبده بعد إصابته بالسرطان
https://x.com/salehalshadi/status/1793789097544122855/video/2
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بعد إعلان إصابته بالسرطان.. مَن هو محمد عبده وأبرز تصريحاته عن مصر

دعم وتفاعل رواد السوشيال ميديا عقب الظهور الأول للفنان محمد عبده

تفاعل رواد السوشيال ميديا عقب الظهور الأول للفنان محمد عبده
تفاعل رواد السوشيال ميديا عقب الظهور الأول للفنان محمد عبده
تفاعل رواد السوشيال ميديا عقب الظهور الأول للفنان محمد عبده

محمد عبده يعلن عن إصابته بالسرطان

وكشف محمد عبده عن إصابته بالسرطان من خلال مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار هذا الإعلان صدمة وحزنًا كبيرين بين جمهوره ومحبيه في جميع أنحاء العالم العربي، وأوضح عبده أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج.

طمأن عبده جمهوره بأنه متفائل بالشفاء، وأنه سيواصل تقديم أعماله الفنية.

انهالت رسائل الدعم والمساندة على عبده من قبل جمهوره ومحبيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

محمد عبده الفنان محمد عبده تريند محمد عبده صالح الشادي السرطان

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