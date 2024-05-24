"تم استبدالى".. حقيقة انفصال حسام أنتيكا ويارا البهنساوى

تصدرت البلوجر يارا البهنساوي ترند البحث عبر موقع "جوجل" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها في فيديو عبر الموقع الشهير "تيك توك" مستخدمه كلمة أثارت بها الجدل وهي "تم استبدالي".

عقب تداول الفيديو الخاص ليارا البهنساوي عبر موقعها الرسمي "تيك توك"، توقع رواد السوشيال ميديا انفصالها عن المصور حسام أنتيكا.

ونشرت "البهنساوي" استوري عبر حسابها بمنصة الفيديوهات "تيك توك"، مكتوبا عليها: "تم استبدالي، ادعولنا ومحدش يسألني عن السبب"، ولم يعلق حسام أنتيكا بأي شيء يؤكد حقيقة انفصاله عن زوجته يارا البهنساوي.

تم استبدالي.. حقيقة انفصال البلوجرز حسام أنتيكا ويارا البهنساوي

وتوقع رواد السوشيال ميديا أن هناك خلافا بين الثنائي ليس إلا، خاصة أنه ما زال حسام أنتيكا ويارا البهنساوي يحتفظان بصورهما معًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن المصور حسام أنتيكا يتابعه أكثر من مليون ونصف المليون متابع، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتزوج فيها، حيث تزوج بصديقته سلمى بعد فترة طويلة من صداقتهما، والتي انتهت بالطلاق بعد فترة قصيرة من زواجهما، وأيضًا فسخ خطوبته من الإعلامية هند مدحت، حيث جمعتهما علاقة كانت حديث مستخدمي السوشيال ميديا.

شائعة ارتباط أسما شريف منير وأنتيكا

حالة من الجدل أثارتها الفنانة أسما، نجلة الفنان شريف منير، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمع بينها وبين المصور المشهور باسم "أنتيكا"، ولكن بعد تداول التعليقات على الصور من قبل رواد السوشيال ميديا، قامت أسما بنفي كل هذه الشائعات، مؤكدة أن "أنتيكا" مجرد صديق ومصور، معلقة "أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد".