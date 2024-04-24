"دم المصريين خط أحمر".. شريف منير يروّج لفيلم السرب

روج الفنان شريف منير لدور شريف المصري الذى يجسده ضمن أحداث فيلم “السرب” ، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 1 مايو.

وشارك شريف منير جمهوره على “إنستجرام" مجموعة من الصور المختلفة لشخصيته في فيلم السرب.

وعلق: “انتظروا شريف المصري بفيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر”.

حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لفيلم السرب يوم 1 من شهر مايو القادم موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب

وفيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبد المغني، ومني زكي وصبا مبارك ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.