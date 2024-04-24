"دياب" قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي بفيلم "السرب"

روج الفنان دياب للفيلم السينمائي الجديد “السرب” وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب دياب معلقا على الصورة: العقرب، انتظروني في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر دم المصريين خط أحمر..

شخصية دياب في فيلم السرب

ويجسد الفنان دياب خلال أحداث فيلم السرب شخصية العقرب قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي والذي يقوم بتجنيد على المصري "احمد السقا".

يعد فيلم "السرب" أحد الإنتاجات الضخمة والمميزة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي التي أعلنت عن طرح العمل قريبا؛ لينضم لقائمة الأعمال الوطنية التي عكفت الشركة المتحدة على إنتاجها وتقديمها للجمهورين المصري والعربي ضمن حملتها لزيادة الوعي ورفع روح الوطنية والهوية المصرية.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب

وفيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبد المغني، ومني زكي وصبا مبارك ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.