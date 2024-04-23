"شقو" فى الصدارة.. إيرادات أفلام عيد الفطر أمس الإثنين

يتنافس على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك، 4 أفلام، وهي: "شقو" لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" لهشام ماجد وهنا الزاهد، و"عالماشي" لعلي ربيع وأسود ملون لبيومي فؤاد.

شقو

واستطاع فيلم شقو أن يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، أمس الإثنين، بإيرادات بلغت 916.923 جنيه.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فجاء فى المركز الثاني، بإيرادات بلغت قيمتها 658.351 جنيه.

وتدور قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار من الخيال والكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين يقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

ويقدم هشام ماجد شخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية، وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالمًا افتراضيًا يعيشان به ويصبحان أغنياء

عالماشي

واحتل فيلم عالماشى المركز الثالث في قائمة البوكس أوفيس المصري، والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 123.174 جنيه.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

وجاء في المركز الأخير فيلم أسود ملون، والذي حقق 24.702 جنيه، وهو فيلم رومانسي لايت كوميدي، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.