حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأكد في بيان للهيئة الوطنية للإعلام أن تلك المناسبة الغالية ستظل محفورة فى عقول وقلوب المصريين باستعادة مصر كامل ترابھا الوطني

وأضاف ندعو الله عزوجل أن يوفق سيادته فى جهوده المخلصة من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء، وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير فرص العمل في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن، وأن ينعم اهلها بالخير والاستقرار والأمن.

كما يتقدم حسين زين بخالص التهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وجميع قادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم مؤكدا على دور القوات المسلحة المصرية الباسلة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، وهزيمة ودحر التنظيمات الإرهابية وبذل دمائهم الذكية من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن.