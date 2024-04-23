الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تامر حسنى يستعد لتصوير "رى ستارت".. الأسبوع المقبل

تامر حسني
تامر حسني

يبدأ النجم تامر حسني تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الأسبوع المقبل، عقب انتهاء كل التحضيرات الخاصة بالفيلم من معاينة أماكن التصوير المختلفة واختيار الأبطال. 

ويضع حاليًا الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر اللمسات النهائية على سيناريو فيلم "ري ستارت" في الوقت الذي تقوم به الجهة المنتجة والمخرجة سارة وفيق بإبرام التعاقدات الرسمية مع الفنانين المشاركين، إذ تم التعاقد مؤخرًا مع الفنان الكوميدي محمد ثروت والنجم باسم سمرة للمشاركة في بطولة الفيلم، ومن المقرر طرح العمل خلال موسم أفلام صيف 2024.

ويسجل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين هنا الزاهد والنجم تامر حسني على الصعيد السينمائي، وذلك بعدما قدما معًا فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر، وتناول فيلم "بحبك" أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذي عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضي 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبوداود، إسراء أحمد، محمد الجوهري، أحمد علي، سمر متولي، إحسان الترك، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

على جانب آخر، سبق أن أعلن تامر حسني أنه بصدد تقديم مهرجان سنوي جديد لطلبة المدارس، وأطلق عليه مهرجان تامر حسني للمدارس، وذلك لحرصه الدائم على التواصل مع هؤلاء الطلبة، كما أكد أنه سيختار 50 مدرسة كل سنة يحتفل معها بهذا المهرجان، وكتب عبر حسابه بـ"إنستجرام": عارف إن تكاليف حفلاتي بشكل وحجم المسرح وجميع المؤثرات البصرية الخاصة بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس، فقررت أعمل مهرجان كل سنة وفيه أقوى التجهيزات العالمية، يوم بجمع فيه 50 مدرسة زي النهاردة، ونحتفل معاهم وسميناه مهرجان تامر حسني للمدارس والمهرجان، ده إهداء مني لكل تلاميذ وأساتذة ومدارس مصر العظيمة.

وأشار تامر حسني إلى أنه تحمس لتقديم هذا المهرجان ردًا لجميل الطلبة في يوم التخرج أو بدء الموسم الدراسي، موضحًا: ياما فرحتوني بتعليقاتكم وبحضوركم أفلامي، وسماع الأغاني عشان كده حبيت أردلكم الفرحة دي بطريقتي.

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