الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الوثائقية تطرح البرومو الدعائي لفيلم" الدراويش" استعدادًا لعرضه

الفيلم الوثائقي الدراويش
الفيلم الوثائقي الدراويش

طرحت القناة الوثائقية البرومو الدعائي للفيلم الوثائقي الجديد “ الدراويش”  والمقرر عرضه خلال شهر مايو المقبل. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0oLZxynokcBFVygaVkcXNYUYfbzm8CAABU2AeYRc7YkyMtQEPCmMxQVGL6UzxZbESl&id=100089933298354&mibextid=UyTHkb

وحثت القناة الوثائقية الجمهور المصري على المشاركة في الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت معلقة: هل ترغب في مشاركة الوثائقية الاحتفال بالذكرى المئوية لنادي الإسماعيلي؟ ضع في التعليقات إحدى صورك التي تحمل ذكريات لك مع نادي الإسماعيلي (مع ذكر تاريخ الصورة وبياناتها)؛ لنعرضها في احتفالنا بمرور قرن من الزمان على تأسيس قلعة الدراويش.

الفيلم الوثائقي الدراويش

وأعلن  قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجه الفيلم الوثائقي "الدراويش"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" في مايو؛ احتفاءً بذكرى مئوية نادي الإسماعيلي، أحد أقطاب الكرة المصرية. 

تفاصيل الفيلم الوثائقي الدراويش

يُوثق الفيلم تاريخ نادي الإسماعيلي منذ إنشائه مطلع عشرينيات القرن الماضي، ودور أهالي مدينة الإسماعيلية الباسلة في تأسيس ناديهم بجهودهم الذاتية، تعبيرًا عن إراداتهم الشعبية في مقاومة المحتل البريطاني آنذاك. يرصد الفيلم كذلك الأطوار المختلفة، والأوقات العصيبة، والانتصارات التي مر بها فريق الكرة في نادي الإسماعيلي، مسلطًا الضوء على أجيال النادي عبر مئة عام، كاشفًا أسرار البطولات التي حصدها الفريق، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

و تعرض القناة الوثائقية، خلال شهر مايو المقبل، مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية الجديدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته القناة على مدار الأشهر الماضية في تقديم وجبة دسمة للجمهور من الأفلام الجديدة ذات الطابع المختلف. 

وتواصل القناة الوثائقية نجاحاتها بعرض أكثر من فيلم وثائقي متنوع خلال شهر مايو المقبل منها فيلم فلسطين ما وراء النكبة وفيلم برين وفيلم سيرة مقام 

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