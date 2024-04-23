شريف منير: أعشق تراب هذا البلد.. وعمليات الاقتحام فى “السرب” من أصعب المشاهد

كشف النجم شريف منير عن أصعب مشاهد فيلم "السرب" المقرر عرضه في دور العرض السينمائي في مصر يوم الأربعاء 1 مايو المقبل.

وقال "منير" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن التدريب على عمليات الاقتحام من أصعب المشاهد التي تم تنفيذها، حيث شعر كل أبطال الفيلم أنهم بالفعل جزء من القوات المسلحة وسلاح الطيران، وأنهم ينفذون بالفعل عملية عسكرية.

وأضاف أنه فخور بالعمل في فيلم "السرب" لأنه يعشق تراب هذا البلد، ولا يتردد لحظة واحدة في خدمته، كما أنه لا يتردد في قبول أي دور في أي عمل وطني مهما كان حجمه.

ووجه منير الشكر للشركة المتحدة وشركة سينرجي على تذليل كل العقبات أمام فريق عمل الفيلم ليخرج بصورة مشرفة تليق بمصر.

أبطال فيلم "السرب"

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

قصة وأحداث فيلم السرب

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبسة عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.