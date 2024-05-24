"بحمي نفسي".. تصريحات عائشة بن أحمد عن الزواج تدخل بها "التريند"

تصدرت النجمة عائشة بن أحمد تريند البحث عبر الموقع الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن حياتها الشخصية وعن وجهة نظرها في فكرة الزواج.

تعد الفنانة عائشة بن أحمد، من ضمن النجوم الذين حققوا نجاحًا باهرًا في الأعمال الدرامية والسينمائية لتنال جماهيره وشهرة عالية منذ دخولها عالم الفن.

وتزامنًا مع ظهور النجمة عائشة بن أحمد تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، يرصد موقع “الدستور” في تقريره أبرز تصريحات “عائشة” عن فكرة الزواج، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي.

تصريحات عائشة بن أحمد عن الزواج تصدرها التريند

آثارت الفنانة عائشة بن أحمد، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها عن فكرة الزواج التي تشعرها بالخوف، مما جعل رواد السوشيال ميديا وجماهيرها في حالة استغراب، وذلك بعد أن علقت "أنا بحارب من أجل أى شيء إلا الحب، أنا جبانة أوى وبخاف، عشان أحمى نفسى، ومش عاوزة أتعب وأحس إنى هاتوجع في يوم من الأيام فبمشى".

“بحمي نفسي”.. تصريحات عائشة بن أحمد عن الزواج تصدرها التريند

واستكملت عائشة بن أحمد، حديثها قائلة: "بخاف على مشاعري وبخاف أتوجع، وبخاف أتعب فبهرب، وأنا مش بدى فرصة لحد بكون قافلة الباب أصلا من الأول، وحتى لما بكون مع حد حباه وبنوصل لحتة حلوة، أنا بكون جبانة وبخاف على نفسى زيادة على اللزوم فبهرب".

يذكر أن آخر أعمال النجمة التونسية عائشة بن أحمد هو مسلسل بدون سابق إنذار، الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر.