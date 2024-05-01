الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عائشة بن أحمد: رحلة إنسانية ألهمتنى دورًا استثنائيًا فى "بدون سابق إنذار"

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الأفعال القوية حول مسلسل «بدون سابق إنذار»، لافتة إلى أنه عمل توعوي يهم كل أسرة، لأنه لأول مرة يتناول إصابة الأطفال بالأورام الخبيثة.

وأضافت عائشة بن أحمد خلال لقائها فى برنامج It's Showtime على شاشة قناة الحياة، أنها كانت تتمنى التعاون مع المخرج هاني خليفة من قبل ولكن لم تتح لها الفرصة، مشيرة إلى أن مسلسل بدون سابق إنذار جمعها معه كمخرج وممثل فى وقت واحد والتى جاءت عن طريق الصدفة قائلة: «مكنش المفروض هيمثل دي جت صدفة وقولناه تعالى بقى لمنطقتنا وهو ممثل شاطر ومخرج عبقري».

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وأشارت إلى أنها جمعتها كيمياء كبيرة مع الفنان آسر ياسين، خاصة أنهما تجمعهما نفس المدرسة فى التمثيل وكانا يدعمان بعضهما أثناء تصوير مشاهد الماستر سين، مشددة على الموهبة الكبيرة للطفل سليم الذى لفت الأنظار وكان هدف المسلسل هو تعاطف الجمهور معه.

وأشارت إلى أن المسلسل تضمن العديد من مشاهد الماستر سين لها من بينها مشهد المواجهة مع آسر ياسين ولحظة اكتشاف إصابة ابنهما بمرض السرطان، بالإضافة لمشهد اللعب مع الطفل سليم الذى جعلها تبكي أثناء قراءة السيناريو.

أبطال وصناع مسلسل بدون سابق إنذار 

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، نهال عنبر، وآخرين من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.
https://www.instagram.com/reel/C6ZfOGmol3j/?igsh=OGFuZDJ5MWl3YTk=

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين عائشة بن أحمد الفنان آسر ياسين

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