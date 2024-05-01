مغامرة جديدة لمحمد ممدوح فى "السرب".. ماذا يخبئ لنا؟

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض فيلم السرب، الذي يعده الشعب ملحمة وطنية يقدمه نخبة من ألمع النجوم، والذي يحكي عن أحداث حقيقية ومهمة حدثت في فترة من الفترات في مصر، وجاء على رأس هؤلاء الفنانين الفنان محمد ممدوح.

ويبحث الجمهور ومستخدمو منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن تفاصيل شخصية الفنان محمد ممدوح الشهير بـ“تايسون”، خاصةً بعد طرح شركة سينرجي البوستر الرسمي للشخصية التي سيلعبها ضمن أحداث فيلم السرب.

ويرصد "الدستور" تفاصيل شخصية الفنان محمد ممدوح ضمن أحداث فيلم السرب في سياق السطور التالية.

تفاصيل شخصية الفنان محمد ممدوح في فيلم السرب



يلعب الفنان محمد ممدوح شخصية جديدة عليه، لم يجسدها ضمن أحداث العمل الفني، السرب، حيث يلعب دور الأمير أبوأسعد الحمراوي، وهذه الشخصية هي شخصية أمير تنظيم داعش الإرهابي، الذي وعد الجمهور بأنهم سيرون ملحمة قوية وفيلما يستحق المشاهدة.

نجوم وأبطال فيلم السرب

تجدر الإشارة إلى أن فيلم السرب يضم نخبة من ألمع النجوم، على رأسهم الفنان أحمد السقا، بمشاركة كل من نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم السرب

جدير بالذكر أنه تدور أحداث فيلم السرب الذي يضم نخبة من ألمع النجوم، حوّل وقائع حقيقية للجهات الأمنية المصرية في محاربة الجماعات الإرهابية، منها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا، الأمر الذي جعل صنّاعه وأبطاله يستغرقون ما يقرب من حوالي عامين حتي يخرج على أكمل وجه عند عرضه عبر شاشات السينما.