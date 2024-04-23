الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الخميس.. حلقة غنائية خاصة لفاطمة محمد على وبناتها فى "معكم منى الشاذلى"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في حلقة مليئة بأغاني الفولكلور والحس الشعبي والألعاب الغنائية، تحل الفنانة فاطمة محمد على وبناتها "أعضاء فرقة ثلاثى البهجة" ضيوفًا خلال حلقة الخميس المقبل، من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON".

حالة واسعة من البهجة أحدثتها فرقة "ثلاثى البهجة" داخل الاستديو بعد تسابقهما فى الغناء والحكى عن وكواليس الفيديوهات اللاتى يظهرن فيها فى مواقع التواصل الاجتماعى وهن فى منزلهن يغنين ويتسابقن فى المواويل.

تكشف الفنانة فاطمة محمد خلال الحلقة، أنها عملت كثيرًا فى المسرح وأدت أدوارًا قليلة في الدراما، وتقول إن المخرجين حصروها فى أدوار "النكد" على الرغم من حسها الفكاهي.

وخلال الحلقة، تؤدي فاطمة وابنتيها "حبيبة وفرح" عددا من الأغاني التي أشعلت جمهور البرنامج وصنعت حالة من البهجة داخل الاستديو.

وفي فقرة ثانية من الحلقة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي فريقا من طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان والذين حققوا إنجازًا كبيرًا في مسابقة دولية لإنشاء مبان تستطيع تحمل هزات كبيرة من الزلازل.

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فاطمة محمد علي وبناتها بحلقة غنائية في معكم منى الشاذلي الخميس الفولكلور ثلاثى البهجة معكم منى الشاذلي فاطمة

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