الليلة.. نجوم مسلسل "لحظة غضب" ضيوف منى الشاذلي في برنامج "معكم"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلى اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، ببرنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "On"، أبطال مسلسل "لحظة غضب" الذى عرض خلال الموسم الرمضانى وحظى بمشاهدة عالية وإشادة من الجمهور، في لقاء يتضمن الكثير من البهجة والكوميديا واللعب والكواليس.

وخلال اللقاء، يتحدث أبطال المسلسل صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبدالرحمن، عن كواليس صناعة العمل وتصويره بالإضافة لوجهة نظرهم فى القصة وطريقة التصوير.

يتحدث مخرج المسلسل ومؤلفه حول الفكرة وطريقة التناول وفترة التصوير، ويشارك نجوم وصناع المسلسل فى سرد الكثير من كواليس التصوير والمواقف الطريفة التى حدثت أثناء التصوير وكذلك المشاهد المميزة والصعبة التى تضمنتها الأحداث ورد فعل الجمهور وتفاعله معها.

يشهد اللقاء العديد من الحكايات الطريفة والكوميدية الخاصة بصناع المسلسل، وكذلك بعض المواقف الصعبة التى تعرضوا لها.

كما يشارك الضيوف فى بعض الألعاب المرحة والطريفة التي يتفاعل معها الجمهور داخل الاستوديو والتى تبادلوا فيها التعليقات والحكايات.

قصة مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبيرة قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب، والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

وتجسد صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب دور شيف في أحد الفنادق الكبري، تعاني من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ دون أي مبررات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

يشارك فى بطولة مسلسل لحظة غضب، الكثير من نجوم الفن وذلك أمام النجمة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، منة المصري.

والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.