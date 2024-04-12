الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عصام عمر ينفى الشائعات حول ارتباطه فى حواره مع منى الشاذلى (فيديو)

عصام عمر
عصام عمر

نفى الفنان عصام عمر جميع الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا حول ارتباطه، وذلك بعد أن أثيرت الشائعات بسبب تصريحه في أحد اللقاءات، حيث أكد أنه يحب فتاة، لكنه لم يخبرها بالأمر.

وأوضح "عمر"، خلال لقائه مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "ON"، أن هذا التصريح كان مجرد "هزار"، وأنه تعرض للاجتزاء من قبل الإعلام، وقال: "كان مجرد هزار والله في لقاء تبع إعلاني الرمضاني.. وكان بقالي 20 ساعة تصوير، وعاوزهم يخلصوا عشان أنام، فالموضوع قلب كوميدي، إنما لا أنا مش مرتبط".

وفي سياق مشابه، أكد أحمد داش، الذي يشارك مع عصام عمر في بطولة مسلسل "مسار إجباري" في الموسم الرمضاني، أنه مرتبط. وقال بثقة: "آه أنا مرتبط الحمد لله".

وعن عصام عمر، أشارت منى الشاذلي إلى أنه في موسم رمضان 2024 تم تدشينه كـ "فارس أحلام للفتيات"، وأضافت: "أصبح له معجبات كثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وعندما سألته عن رأيه في ذلك، رد عليها ضاحكًا: "غلطانين والله".

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