رامي جمال يتصدر تريند تويتر بعد ساعات من إطلاق ألبومه الجديد «خليني أشوفك»

تصدر النجم رامي جمال تريند موقع التدوينات القصيرة إكس «تويتر سابقا» بعد ساعات معدودة من إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية والذي أطلقه بعنوان «خليني أشوفك» ويضم 15 أغنية مختلفة وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.





وتفاعل الجمهور مع ألبوم «رامي» الجديد وشاركوا البوسترات والأغنيات المختلفة من الألبوم والتي اختار لها أسماء «خليني أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وأوقات وقلبي خام وأهو وسوء تفاهم وبيكلموني وهنسى اسمك وذكريات هوانا وقولي آه وشاهد الله وأنت مين وعادي أنساك» والألبوم توزيع رقمي لفيرال ويف.





وتقول كلمات الأغنية الرئيسية للألبوم «خليني أشوفك»: خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني.. علشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني.. وعشان أقولك إني مزعلتش عليك مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. فيه حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك.. من يوم ما غبت وقلبي تقريبا نسيك.