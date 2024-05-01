"توكلنا على الله يا رجالة".. هكذا روجت سينرجى فيلمز لـ السرب اليوم

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "سينرجي فيلمز" البوستر الرسمي وفيديو تعبيريًا عن فيلم السرب، الذي ينتظر الجمهور عرضه اليوم في دور العرض السينمائية للمرة الأولى، والذي يشارك فيه نخبة من ألمع النجوم والنجمات، على رأسهم الفنان أحمد السقا.

وكتبت الصفحة الرسمية لشركة سينرجي فيلمز عن البوستر الذي شاركت به جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًة: "توكلنا على الله يا رجالة

#فيلم_السرب يعرض الآن بجميع دور العرض في مصر

#دم_المصريين_خط_أحمر

#أحمد_السقا".

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، معبرين عن حماسهم الشديد لعرض الفيلم دخل دور العرض السينمائية المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.



أبطال ونجوم فيلم السرب



يجدر الإشارة إلى أن فيلم السرب يضم نخبة من ألمع النجوم، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، بمشاركة كل من نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم السرب



يجدر الإشارة إلى أنه تدور أحداث فيلم السرب، الذي يضم نخبة من ألمع النجوم، حول وقائع حقيقية للجهات الأمنية المصرية في محاربة الجماعات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا، وهو الأمر الذي جعل صنّاعه وأبطاله يستغرقون ما يقرب من حوالي عامين حتى يخرج على أكمل وجه عند عرضه عبر شاشات السينما.

شخصية محمد ممدوح في "السرب"

ويلعب الفنان محمد ممدوح شخصية جديدة عليه لم يجسدها من قبل ضمن أحداث العمل الفني، السرب، حيث يلعب دور الأمير أبوأسعد الحمراوي، وهذه الشخصية هي شخصية أمير تنظيم داعش الإرهابي، والذي وعد الجمهور بأنهم سوف يرون ملحمة قوية وفيلمًا يستحق المشاهدة.