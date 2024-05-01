الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"توكلنا على الله يا رجالة".. هكذا روجت سينرجى فيلمز لـ السرب اليوم

أحمد السقا فى فيلم
أحمد السقا فى فيلم السرب

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "سينرجي فيلمز" البوستر الرسمي وفيديو تعبيريًا عن فيلم السرب، الذي ينتظر الجمهور عرضه اليوم في دور العرض السينمائية للمرة الأولى، والذي يشارك فيه نخبة من ألمع النجوم والنجمات، على رأسهم الفنان أحمد السقا.

وكتبت الصفحة الرسمية لشركة سينرجي فيلمز عن البوستر الذي شاركت به جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًة: "توكلنا على الله يا رجالة 
#فيلم_السرب يعرض الآن بجميع دور العرض في مصر
#دم_المصريين_خط_أحمر
#أحمد_السقا".

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، معبرين عن حماسهم الشديد لعرض الفيلم دخل دور العرض السينمائية المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.
 

أبطال ونجوم فيلم السرب


يجدر الإشارة إلى أن فيلم السرب يضم نخبة من ألمع النجوم، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، بمشاركة كل من نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أسعار تذاكر "سينما الشعب" لمشاهدة فيلم "السرب"

ينطلق اليوم بدور العرض السينمائية.. أبرز المعلومات عن فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا

طرح فيلم "السرب" فى دور العرض السينمائى اليوم الأربعاء

عصام زكريا لـ"الدستور": فيلم السرب يذكّرنا بأحداث الماضى القريب

قصة فيلم السرب


يجدر الإشارة إلى أنه تدور أحداث فيلم السرب، الذي يضم نخبة من ألمع النجوم، حول وقائع حقيقية للجهات الأمنية المصرية في محاربة الجماعات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا، وهو الأمر الذي جعل صنّاعه وأبطاله يستغرقون ما يقرب من حوالي عامين حتى يخرج على أكمل وجه عند عرضه عبر شاشات السينما.

شخصية محمد ممدوح في "السرب" 

ويلعب الفنان محمد ممدوح شخصية جديدة عليه لم يجسدها من قبل ضمن أحداث العمل الفني، السرب، حيث يلعب دور الأمير أبوأسعد الحمراوي، وهذه الشخصية هي شخصية أمير تنظيم داعش الإرهابي، والذي وعد الجمهور بأنهم سوف يرون ملحمة قوية وفيلمًا يستحق المشاهدة.

أبطال ونجوم فيلم السرب شخصية محمد ممدوح في السرب قصة فيلم السرب فيلم السرب لشركة سينرجي فيلمز

مواد متعلقة

أحمد السقا ينضم لـ السرب.. تفاصيل مهمته السرية

بعرض البرومو.. القناة الوثائقية تروِّج لفيلم "السرب"

الموسيقار عمرو إسماعيل لـ الدستور: "السرب" عمل سينمائى عالمى.. و100 عازف شاركوا فى موسيقاه

أبهرت المشاهدين.. من هو صاحب الموسيقى التصويرية لفيلم "السرب"؟

رحلة مثيرة عبر سماء "السرب".. اكتشف أسرار أماكن تصوير الفيلم

فيلم "السرب" يعرض قريبًا.. البرومو يُحقق مليون مشاهدة بعد طرحه بساعات

يكشف بطولات القوات الجوية فى ليبيا.. طرح برومو فيلم السرب (فيديو)

أبناء «إمبراطورية ميم» يتحدثون لـ«الدستور»: المسلسل يعيد الدفء والترابط الأسرى إلى المجتمع.. والأحداث مشوقة

الأكثر قراءة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

رئيس "حلوان للأسمدة": العامل المصري أساس التنمية في المصانع والشركات

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني