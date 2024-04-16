الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعرض البرومو.. القناة الوثائقية تروج لفيلم "السرب"

فيلم السرب
فيلم السرب

روجت القناة الوثائقية للفيلم السينمائي الجديد “السرب”  من بطولة النجم أحمد السقا، وعرضت القناة البرومو الرسمي لفيلم “السرب” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصحوبا بتعليق: “عن أحداث حقيقية.. السرب قريبا في جميع دور العرض”. 

برومو فيلم السرب يحقق انتشارا كبيرا وغير مسبوق خلال الساعات الأولى من طرحه

و حقق برومو فيلم السرب انتشارا كبيرا وغير مسبوق خلال الساعات الأولى من طرحه، وتدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع داعش الإرهابية، وتدمير 13 موقعًا لهم بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون، ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم مثل دول العراق، وارتباط أذرعة جماعة داعش ببعضهما في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفس المواطنين وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدعون.

الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا

ويشهد الفيلم الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا وذبحهم بالشكل الدموي الذي عرضه فيديو التنظيم الإرهابي، والتخطيط لجمع المعلومات الدقيقة عن مواقعهم والهجوم بضربات جوية لنسور الجو المصري، بعد اجتماع طارئ لقيادات مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ساعات قليلة تم إطلاق السرب المقاتل وتنفيذ المهمة والعودة بسلام، بالإضافة إلى الطائرات التي حملت بعض المقاتلين وإبرارهم بطريقة محترفة في عمق الأراضي الليبية، وتنفيذ المهمة في دقائق معدودة وقتل العشرات من تلك الجماعات الظلامية.

الفيلم يتناول قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

كما أن الفيلم يدور حول أكثر من محور، منها أحداث وقعت في ليبيا وأحداث تمس الأمن المصري، ومدى قدرة المؤسسات الأمنية على الردع والتواجد داخليًا وخارجيًا. 

أبطال فيلم السرب 

فيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، شريف منير، ومحمود عبدالمغني، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

السرب فيلم السرب السرب احمد السقا الوثائقية تروج لفيلم السرب القناة الوثائقية

مواد متعلقة

فيلم "السرب" يعرض قريبًا.. البرومو يُحقق مليون مشاهدة بعد طرحه بساعات

"شقو" فى الصدارة.. إيرادات أفلام عيد الفطر أمس الإثنين

مريم الخشت لـ"الدستور": شخصية الأم فى "بدون سابق إنذار" إضافة لمشوارى الفنى

القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024

غدًا.. نجوم "صيد العقارب" ضيوف لميس الحديدى فى "كلمة أخيرة" على ON

تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي "أم الدنيا"

كامل الباشا: دورى فى "دواعى سفر" مختلف وجرىء.. ومسلسل "مليحة" عمل متكامل

شريف منير: الشركة المتحدة أعادت أمجاد الدراما المصرية

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

كولر يوافق على رحيل أجانب الأهلى.. والإدارة توافق بشروط

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" فى مباراة الأهلى والزمالك

عاجل| كواليس ما دار بين لاعبى الأهلى فى غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة

ما هي "البشعة" التي استنجد بها المتهم في قضية حبيبة الشماع ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون

15 عام تستعد لهذا الهجوم.. كيف تعمل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بدعم أمريكي؟

باليوم 193 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مسجد شهداء الفاخورة