مصطفى درويش.. أعمال الخير تُكمل مسيرته الفنية بعد عام من رحيله

اليوم تحل الذكري الأولى على رحيل الفنان مصطفي درويش، الذي رحل عن عالمنا في سن صغير، وهو لم يحقق كل أحلامه التي لطالما حلم بها طوال حياته، وتحديدًا من وقت دخوله عالم الفن، الفنان مصطفي درويش بني لنفسه علاقة قوية بجمهوره، وهذا ظهر من خلال حزنهم الشديد عليه وقت رحيله وكلما تذكروه أو شاهدوا عمل فني له.



وصيته



كشف الفنان مصطفي درويش في أحد اللقاءات التلفزيونية عن وصيته خاصةً أنه مرض في الآونة الأخيرة أكثر من مرة، وهو الأمر الذي جعله يشعر بقلق، فقرر كتابة وصيته لاخوته، واخبرهم بمكان الأموال الخاصة به، والأموال الذي تداين بها، وكشف لهم عن الرقم السري للخزينة الخاصة به، وطلب الراحل مصطفي درويش في الوصية التي كتبها أن يوصلوا أعمال الخير التي كان يفعلها وزيارتهم المستمرة إلى مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، حيث كان يزورها باستمرار في حياته.

أعمال الراحل مصطفي درويش في 2023

في 2023 شارك مصطفى درويش في ثلاث مسلسلات عرضوا في موسم رمضان 2023، وهم مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني ومسلسل سره الباتع الذي سارك فيه عدد كبير من الفانين ومسلسل تلت التلاتة من بطولة غادة عبد الرازق.

أشهر شخصيات الراحل مصطفي درويش

يجدر الإشارة إلى أن أشهر شخصيات الراحل مصطفي درويش كانت من خلال تجسيده أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل بـ100 وش الكوميدي