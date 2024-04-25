الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"سينرجى" تطرح بوستر منفردا لـ كريم فهمى فى "السرب"

كريم فهمي
كريم فهمي

تروّج شركة "سينرجي فيلمز"، الدعاية الخاصة بفيلم "السرب"، وهو أحدث الأفلام التي ستطرحها الشركة الفنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت شركة "سينرجي فيلمز"، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، البوستر الرسمي لشخصية الفنان كريم فهمي التي يجسدها ضمن أحداث فيلم السرب.

وعلقت "سينرجي فيلمز" على البوستر الذي شاركت به جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي: "انتظروا النجم كريم فهمي في #فيلم_السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. #دم_المصريين_خط_احمر".

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قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل يمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب 

فيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، ومني زكي وصبا مبارك، والفنان أحمد حاتم، وعدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوا في العمل الفني المقرر طرحه قريبًا في عالم السينما، وتأليف عمر عبدالحليم وفيلم السرب تحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

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