الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"سينرجى فيلمز" تطرح البوستر الرسمى لفيلم "السرب" (صور)

فيلم السرب
فيلم السرب

أعلنت شركة "سينرجي فيلمز"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن البوستر الرسمي لفيلم السرب، المقرر طرحه رسميًا في مطلع الشهر الجاري والموافق 1 مايو 2024.

وكتبت شركة "سينرجي فيلمز"، على البوستر الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًة: "الحكاية خلصت برجوع الحق.. انتظروا أبطال السرب،  فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر دم المصريين خط أحمر".

يجدر الإشارة إلى أنه حددت  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لفيلم السرب يوم 1 من شهر مايو المقبل موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

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قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل يمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب 

فيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، ومني زكي وصبا مبارك، والفنان أحمد حاتم، وعدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوا في العمل الفني المقرر طرحه قريبًا في عالم السينما، وتأليف عمر عبدالحليم وفيلم السرب تحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.


 

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