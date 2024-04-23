محمد ممدوح ينفرد ببوستر "السرب": دم المصريين خط أحمر

كشفت شركة سينرجي للإنتاج الفني عن البوستر الرسمي لشخصية الفنان محمد ممدوح الشهير بـ"تايسون"، من فيلم "السرب" المقرر طرحه في مطلع شهر مايو المقبل، بجميع دور العرض السينمائي والمبني على قصص حقيقية، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم.

وعلقت الصفحة الرسمية لشركة "سينرجي" على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على البوستر الذي طرحته للفنان محمد ممدوح: "انتظروا الأمير "أبو أسعد الحمراوي" في #فيلم_السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر" مصحوبًا بهاشتاج "#دم_المصريين_خط_احمر".

أبطال وقصة فيلم السرب

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ الفيلم لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.