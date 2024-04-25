الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

من أبطال السرب.. "سينرجى فيلمز" تطرح بوستر منفردًا للفنان أحمد حاتم

أحمد حاتم
أحمد حاتم

نشرت شركة "سينرجي فيلمز"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر رسمي ومنفرد لشخصية الفنان أحمد حاتم، التي سيجسدها ضمن أحداث في فيلم السرب، المقرر طرحه داخل دور العرض السنيمائي 1 مايو المقبل 2024.

وعلقت شركة "سينرجي فيلمز" على البوستر الرسمي الذي طرحته على موقع "فيسبوك" قائلًة: "انتظروا النجم أحمد حاتم في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

ومن المقرر أنه حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لفيلم السرب يوم 1 من شهر مايو المقبل موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل يمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب 

وفيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبد المغني، ومني زكي وصبا مبارك، والفنان أحمد حاتم، وعدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوا في العمل الفني المقرر طرحه قريبًا في عالم السينما،  ومن تأليف عمر عبدالحليم وفيلم السرب تحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

شركة سينرجى فيلمز سينرجي فيلمز بوستر رسمي ومنفرد لشخصية الفنان أحمد حاتم الفنان أحمد حاتم أحمد حاتم قصة فيلم السرب فيلم السرب السرب

مواد متعلقة

بعرض البرومو.. القناة الوثائقية تروِّج لفيلم "السرب"

أبهرت المشاهدين.. من هو صاحب الموسيقى التصويرية لفيلم "السرب"؟

فيلم "السرب" يعرض قريبًا.. البرومو يُحقق مليون مشاهدة بعد طرحه بساعات

يكشف بطولات القوات الجوية فى ليبيا.. طرح برومو فيلم السرب (فيديو)

أفلام عيد الفطر.. "watch it" تعلن عرض فيلم "كيرة والجن" في العيد

"الحريفة" يواصل صدارة شباك التذاكر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

"الحريفة" لـ نور النبوى يضيف مليون جنيه.. ويواصل تصدر الشباك

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

أضرموا فيها النيران.. تفاصيل قتل فتاة انتقامًا من أسرتها في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام