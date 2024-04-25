من أبطال السرب.. "سينرجى فيلمز" تطرح بوستر منفردًا للفنان أحمد حاتم

نشرت شركة "سينرجي فيلمز"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر رسمي ومنفرد لشخصية الفنان أحمد حاتم، التي سيجسدها ضمن أحداث في فيلم السرب، المقرر طرحه داخل دور العرض السنيمائي 1 مايو المقبل 2024.

وعلقت شركة "سينرجي فيلمز" على البوستر الرسمي الذي طرحته على موقع "فيسبوك" قائلًة: "انتظروا النجم أحمد حاتم في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

ومن المقرر أنه حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة لفيلم السرب يوم 1 من شهر مايو المقبل موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى السينمات.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل يمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب

وفيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبد المغني، ومني زكي وصبا مبارك، والفنان أحمد حاتم، وعدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوا في العمل الفني المقرر طرحه قريبًا في عالم السينما، ومن تأليف عمر عبدالحليم وفيلم السرب تحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.