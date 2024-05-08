هبوط مروحية إجلاء إسرائيلية شرق مدينة رفح الفلسطينية لنقل جنود قتلى وجرحى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بهبوط مروحية إجلاء إسرائيلية شرق مدينة رفح الفلسطينية لنقل جنود قتلى وجرحى.

استشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال فى غارة للاحتلال الإسرائيلى على حى الزيتون

وكان قد استشهد 7 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون، شرق غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات الاحتلال استهدفت شقة سكنية بمنطقة عسقولة في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أسرة بأكملها.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب رفح الفلسطينية في قطاع غزة.