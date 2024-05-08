"القاهرة الإخبارية": تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية وإطلاق نار على الأحياء الشرقية برفح الفلسطينية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بوجود تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية وسط إطلاق نار باتجاه الأحياء الشرقية.

قوات الاحتلال تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت، أمس الثلاثاء، سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياة المرضى.

الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبوسالم لليوم الرابع على التوالي

ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبوسالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًا وجوًا، متسببًا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.