الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: استعادة المحتجزين ستكون مقابل عودة الفلسطينيين شمال قطاع غزة

غزة
غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام متفرقة ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية من أن قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية توصلوا في اجتماع قبل أيام إلى أن الحرب في غزة وصلت إلى طريق مسدود.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن قادة الأجهزة الأمنية أجمعوا على أولوية استعادة المحتجزين، وأن استعادتهم ستكون مقابل عودة الفلسطينيين لشمال القطاع دون شروط والانسحاب من غزة.

وكشفت يديعوت أحرونوت عن أن هذا الاجتماع الذي قيل فيه ذلك عقد قبل 11 يومًا، ووصف بالحاسم وشكل نقطة تحول في الموقف الإسرائيلي من صفقة التبادل للأسرى.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع شارك فيه وزير الدفاع ورؤساء هيئة الأركان والشاباك والموساد ومسئول ملف المفاوضات، وخلصوا إلى أن الحرب وصلت لطريق مسدود في ضوء عدم دعم الولايات المتحدة عملية في رفح.

وأكدت الصحيفة أن المسئولين رأوا أن الجيش لا يخوض حربًا فعلية في غزة ونتنياهو وبن غفير يتجاهلان هذه الحقيقة، وأن قادة الأجهزة أجمعوا على أن إسرائيل فقدت ميزتين أساسيتين هما الدعم الأمريكي ووحدة الشارع.

غزة

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