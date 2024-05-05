الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ إدارة: تعلم أساسيات وقيم التربية تبدأ من الروضة

الروضة
الروضة

قال الدكتور عبدالحميد يحيي، أستاذ الإدارة وخبير التدريب وتنمية الموارد البشرية، إنه ينتمي إلى العائلة الفنية "كروان" التي يرجع أصلها إلى بولاق، إلا أنه تربى ونشأ في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، ويمتلك موهبة الغناء.

 

أحببت الغناء على يد خالى عازف الكمان

 وأضاف "أحببت الغناء على يد خالي عازف الكمان، الذي كانت تجمعه علاقة نسب تجمعه مع الموسيقار الكبير عطية شرارة، وخالي كان الصديق الشخصي لشقيق المطربة نجاة الصغيرة عز الدين حسني، فكانت سعاد حسني ونجاة الصغيرة وأخوهم بيجوا عندنا البيت، بيقضوا عندنا يوم الجمعة كامل، فخالي كان على الكمانجا وعز الدين على الكمانجا ونجاة الصغيرة كانت بتغني".

 

أول معلمة له علمته نشيدًا باللغة الإنجليزية ويدرسه حاليًا ببرنامج القيادة

وأضاف "يحيي" خلال لقائه عبر فضائية dmc، أنه نشأ فى حى باب الشعرية والذى يطلق عليه سرة وقلب مصر، موضحًا أنه نشأ في مدرسة عريقة يطلق عليها مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بنين، متابعًا:"أنه فترة تعليم بداية من الروضة أخذ بها قيم وأساسيات فى التربية، متذكرًا أن أول معلمة له قد علمته نشيد باللغة الإنجليزية، والذى يقوم بتدريسه حاليًا فى برنامج القيادة.

وأكد أنه يجب ألا يتم فعل شيء بدون إتقان، مضيفًا إلى أنه انتقل إلى المرحلة الابتدائية لمدة أربع سنوات والتى كانت فترة التأسيس، حيث إن اللغة العربية أخذت أكبر قدر من التأسيس، نتيجة لحفظ والده للقرآن الكريم، فتأثر بذلك.

كروان تنمية الموارد البشرية العائلة الفنية موهبة الغناء الغناء عازف الكمان سعاد حسني

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