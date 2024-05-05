الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سقوط مدنيين جراء الغارة الإسرائيلية على الجنوب اللبنانى

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية عن أنباء بسقوط مدنيين جراء الغارة الإسرائيلية على منزل في ميس الجبل في الجنوب اللبناني.

وكانت تجدد قصف الاحتلال، مساء السبت، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

 

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن مدفعية الاحتلال قصفت بالقذائف بلدة كفركلا مستهدفة أحد المنازل، وكذلك قصفت منطقة عين الزرقاء عند أطراف علما الشعب وطيرحرفا والناقورة ومروحين ومطمورة وجنين جنوب لبنان.

 

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مدينة الخيام وبلدة الضهيرة جنوبًا.

 

وكان طيران الاحتلال شن غارة استهدفت منزلًا خاليًا من سكانه في بلدة طيرحرفا فدمرته بالكامل.

 

سقوط مدنيين جراء الغارة الإسرائيلية الغارة الإسرائيلية

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