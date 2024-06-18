الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حب من أول نظرة.. أغرب قصة حب بين الفنان إيهاب فهمى وزوجته

الفنان إيهاب فهمى
الفنان إيهاب فهمى وزوجته

قال الفنان إيهاب فهمي، إن ما حدث بينه وبين زوجته يسرا هو حب من أول نظرة، لافتا إلى أن قصة حبهما بدأت في انتخابات نقابة المهن التمثيلية عام 2015، حيث وقعت الشرارة الأولى ثم أصبحت يسرا مديرة أعماله و"وش الخير والسعد"، حسب وصفه. 

وأضاف الفنان إيهاب فهمي خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه عمرو الليثي، عبر قناة الحياة، أن في الانتخابات كانت أول تجربة له في العمل العام وانتخابات النقابة، وكان الدكتور أشرف في ذلك التوقيت وضع بعض القواعد التي يسيرون عليها، وفجأة وجد يسرا تقف على باب اللجنة وقالت له "إنت خايف من إيه؟" قلت لها: "من إيه؟" قالتلي: "إنت ناجح ناجح.. الناس كلها بتحبك وإنت أعلى الأصوات"،

فتفاجأت من حديثها، وقلت لها: "إنتي مين"، وبعد لك عرفت أنها مواطنة جاءت مع والدتها زميلتنا وهي مدام سميحة عبدالهادي". 

وقالت يسرا زوجة إيهاب فهمي: "أنا مش عارفة إيه اللي خلاني أقوله كده.. لقيته قلقان ومتوتر.. اتخطفت وحسيت إني عايزة أطمنه".

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