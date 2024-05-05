الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف أطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان بالقذائف المدفعية

لبنان
لبنان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام لبناني، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقذائف المدفعية أطراف بلدة علما الشعب جنوبي البلاد.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مركز طال محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، طيلة الليلة الفائتة وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، مطلقا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الأوسط.

أطراف بلدة علما بلدة علما الشعب الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

طيران الاحتلال يشن غارة جوية على بلدة ميس الجبل جنوبى لبنان

الأكثر قراءة

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين