"القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف أطراف بلدة علما الشعب جنوب لبنان بالقذائف المدفعية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام لبناني، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقذائف المدفعية أطراف بلدة علما الشعب جنوبي البلاد.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مركز طال محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، طيلة الليلة الفائتة وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، مطلقا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الأوسط.