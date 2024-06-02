حريق هائل يلتهم 16 منزلاً وحوش فى سوهاج.. وإصابة 10 من أصحابها

شهد نجع السك التابع لمجلس قروي الطليحات، بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج السبت، حريق هائل بعدة منازل؛ ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل ووجود مُصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء طهطا ونزلة القاضي والإصلاح.



بالفحص، تبين إصابة «نجاة أ ف» 59 عامًا، و«نادرين ن» 56 عامًا، و«باسم م» 28 عامًا، و«نادي ن» 57 عامًا، و«آمال ا» 62 عامًا، و«نادية اب» 52 عامًا، و«ماجد ن» 31 عامًا، و«نصير ج» 65 عامًا، و«صابر ش» 53 عامًا، بحروق متفرقة بالجسد، و«عبدالحليم ع» 49 عامًا، باختناق.



السكة الحديد ترد على أزمة "مزلقان الموت" بطهطا (مستند)



تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، وتحرر المحضر بذلك.

وكانت قوات الحماية المدنية بسوهاج دفعت بعدد 9 سيارات إطفاء بالإضافة إلى سيارة فنطاس تحوى 17 طن مياه تم استخدامها في عمليات الإطفاء وتم الدفع بعدد من لوادر مجلس المدنية والتي شاركت في الحريق وقامت بإسقاط أشجار النخيل التي ساعدت في نشر النيران وقامت بنقلها من منطقة إلى منطقة بمساعدة الرياح التي شهدتها المحافظة اليوم.



وعلى جانب آخر مازالت قوات الحماية المدنية مستمرة في أعمال التبريد لأماكن الحريق للحد من اشتعاله مرة أخرى، خاصة أن أغلب الأحواش المحترقة بها كميات كبيرة من التبن والبوص والتي مازالت تتواجد تحتها النيران.



يذكر أن قوات الحماية المدنية بسوهاج نجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها والحد من إنتشارها ووصولها لباقي المنطقة وكان لسرعة التحرك العامل الأكبر في السيطرة على الحريق وإخماده ومازالت أعمال التبريد لمكان الحريق مستمرة حتى الآن.