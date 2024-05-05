الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات جوية على منطقة حى تل الهوى

الطائرات الحربية
الطائرات الحربية

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على منطقة حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

واستُشهد وأُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، ومنطقة الزوايدة، ومخيمي المغازي والبريج، ودير البلح، وحي الزيتون بقطاع غزة.

وعن آخر الأحداث في اليوم الـ212 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتين على حي السلام شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلًا لعائلة بهلول.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت بغارة جوية منزلًا لعائلة الشاعر في الحي ذاته أسفرت عن سقوط 3 جرحى.

غزة مدينة غزة منطقة حي تل الهوى الطائرات الحربية الإسرائيلية

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