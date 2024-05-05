الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: عائلات الجنود القتلى بغزة تعرقل دخول المسئولين الإسرائيليين لمقر الحكومة

الاحتلال
الاحتلال

أذاعت فضائية "القاهرة الإخبارية" أنباء عن أن بعض عائلات الجنود القتلى في قطاع غزة يعرقل دخول المسئولين الإسرائيليين إلى مقر الحكومة في القدس المحتلة.

تقدم إيجابي

وكشف مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، عن تقدم إيجابي في المفاوضات بين حركة حماس وتل أبيب، مؤكدًا أن ما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق.

وأضاف المصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كل الأطراف.

وأكد أن عودة السكان الفلسطينيين المُهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق.

يذكر أن وفدًا من حركة حماس توجه إلى القاهرة، أمس السبت، لاستكمال مباحثات تطورات موقف الهدنة وتبادل المحتجزين والأسرى بقطاع غزة، في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر.

وأكدت "حماس"، في تصريح صحفي، الروح الإيجابية التي تعاملت بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من مصر مؤخرًا.

عائلات الجنود القتلى غزة قطاع غزة القدس

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