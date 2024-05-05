رانيا حتحوت تكشف تفاصيل فوزها بجائزة "خليفة التربوية" على مستوى الوطن العربي

تحدثت الدكتورة رانيا حتحوت أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، عن تفاصيل فوزها بجائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي.

وقالت “حتحوت” خلال لقائها عبر فضائية dmc، اليوم الأحد، إن جائزة خليفة التربوية يتم منحها من إمارة أبو ظبي في دورة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًة الى أنَّه تمّ إنشائها عام 2007 من خلال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله عليه.

وأضافت أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن كان هدف الجائزة وقت إنشائها أن يكون هناك ارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في الوطن العربي، واكتشاف وتكريم المتميزين والمبتكرين في مجال التعليم سواء التعليم الجامعي أو التعليم ما قبل الجامعي.

ولفتت أنها فازت بالمركز الأول في فئة الأستاذ الجامعي، قائلة:""أنا سعيدة جدا بها لأنّها مختلفة عن كل الجوائز التي حصلت عليها من قبل، دائمًا الجوائز كانت تهتم بالبحث العلمي وبالناحية العلمية، وهذه الجائزة هي جائزة متكاملة، كان بها 3 ملفات كبار لابد من تقديمها، ملف خاص بالبحث العلمي، وملف خاص بالتعليم والتدريس، وملف خاص بخدمة المجتمع والجامعة والبيئة".