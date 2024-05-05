مراسل "القاهرة الإخبارية": عبور 203 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لغزة اليوم

كشف أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال مراسل القناة، خلال رسالته على الهواء مباشرة، إن 203 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، من خلال الطريق الحدودي الملاصق لمنفذ رفح البري، متجهة إلى منفذ كرم أبوسالم والمنفذ الإسرائيلي في منطقة العوجة، حتى تخضع لعملية التدقيق، وهي المرحلة الأولى، ثم تدخل الشاحنات إلى قطاع غزة.

وأضاف أن منفذ رفح اليوم استقبل حتى هذه اللحظة 15 حالة من المصابين، موضحا أنهم خضعوا لعملية التشخيص، ثم تم تحويلهم إلى المستشفيات المصرية لاستكمال البرنامج العلاجي لهم.

وتابع أن هناك مساعي مصرية كبيرة لوقف إطلاق النار والتنديد في المحافل الدولية، موضحًا أن آخر هذه التنديدات كان أمس، وتمثل في المطالبة من رئيس الخارجية المصري، الذي كان يرافق نظيره الإيراني، بضرورة وقف إطلاق النار، وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات أكبر إلى قطاع غزة.