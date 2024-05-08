"الأرصاد": استمرار ارتفاع الحرارة اليوم الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.