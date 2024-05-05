الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: طائراتنا شنت غارات على أهداف لحزب الله فى جنوب لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن طائراتهم شنت غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، بينها منشأة عسكرية في منطقة الخيام ونقطة مراقبة في المطمورة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكان قد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت/الأحد على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مركز طال محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط مطلقًا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الأوسط.

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