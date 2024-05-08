الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

انتظام حركة المرور بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

حركة المرور
حركة المرور

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، والمذاع على القناة الأولى، حالة المرور اليوم الأربعاء، وتفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

ويشهد كوبري أكتوبر شهد بعض الكثافات المرورية عند رمسيس وتبدأ في الانخفاض حتى منطقة غمرة، وكذلك كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، بينما توجد بشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وفي محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري في الوقت الحالي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات، ومحور 26 يوليو به سيولة مرورية، والطريق المتجه إلى المهندسين ظهرت عليه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان وحتى نادي الزمالك، وفي شارع فيصل ظهرت كثافات مرورية وتزداد مع ساعات الذروة.

أما بمحافظة الإسكندرية، ظهرت كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ظهرت بها سيولة مرورية نسبية، وظهرت كثافات مرورية بشارع جمال عبدالناصر عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، وشارع عبد السلام عارف.

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