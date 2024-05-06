إعادة حركة المرور لطبيعتها بعد انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية المار باتجاه السادات بنها إنقلاب سيارة تريلا، وذلك بدائرة مركز شرطة الباجور، وذلك أمام قرية القرنين، وعلى الفور تم الدفع برجال المرور لتسيير حركة الطريق دون تعطيه، وتم اتخاذ الاجرائات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد انقلاب سيارة نقل تريلا على الطريق الإقليمي المار دائرة المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية من مرور والوحدة المحلية لرفع آثار الحادث.



وانتقل عناصر من إدارة مرور المنوفية لمكان الحادث لتسيير حركة السيارات دون التأثير على الحركة، وجار الدفع بونش لرفع آثار الحادث من أعلى الطريق الإقليمي، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع مصابين أو ضحايا.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور، لاستكمال الإجراءات القانونية حول الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وذلك بعد سماع أقوال السائق وشهود العيان وإجراء المعاينة الأولية.