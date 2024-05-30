الخميس 30 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انفراجة فى سوق الأدوية تشهدها الأسابيع المقبلة

الأدوية
الأدوية

كشف إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، الأسباب الحقيقية لنقص الأدوية في السوق المصرية، مؤكدا أن الدواء كسلعة تم تسعيره جبريا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، أن ما يعني عدم تحكم أي فرد في سعر الأدوية إلا هيئة الدواء المصرية.

وتابع: "تسعير الأدوية يتم وفقا للسعر العادل بمقارنته بـ36 دولة حوالينا ولازم يتم تسعيره بأقل منهم، وبالتالي إحنا عندنا أقل تسعيرة للأدوية، ولكن الاختلاف في سعر الأدوية يأتي من اختلاف سعر العملة بين الدول.

وواصل: "لدينا أدوية مازالت مسعرة وفق سعر الدولار حينما كان 15 جنيها، وده بيسبب بعض الأزمات في المواد الخام واستيرادها، وإذا نظرنا لخطة الموازنة العامة، سنجد أن هناك 18 مليون جنيه للمواد الخام الصيدلانية و9 ملايين جنيه لمستلزمات الصحة".

واستطرد: "نقص الأدوية حاليا ستحل حينما بتم موازنة سعر الدواء، عندنا الدوا زاد من 20 إلى 40% من وقت ماكان لسة سعر الدولار 15 جنيها، والزيادة التي تم إقرارها هي 40% وهي زيادة معقولة ليست كالسلع الغذائية وستظل بعدها أيضا أرخص تسعيرة للأدوية في العالم".

وأكد أن زيادة سعر الأدوية متماشية مع الأسعار العادلة، لافتا إلى أنه في خلال أسابيع مقبلة وخاصة "بعد العيد"، تكون معظم الأدوية تم تسعيرها، وستحدث انفراجة في أسعارها ما يؤدي إلى إتاحتها.

الأدوية تسعير الأدوية سوق الادوية هيئة الدواء المصرية نقص الادوية

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