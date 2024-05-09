الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حزب حقوق الإنسان: نتنياهو لم يهتم بالمظاهرات الإسرائيلية المطالبة بوقف العدوان

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة كي يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وكي يعلم العالم ما مدى التجاوزات والاختراقات التي تنتهك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي يقوم بها الاحتلال.

وأضاف جمال التهامي، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الفلسطينيين شعب أعزل ليس بيده أي شىء إنما المحتل الإسرائيلي لم يعبأ بأي طلبات دولية، كما أن بنيامين نتنياهو لم يعبأ برأي الشعب الإسرائيلي ذاته من مظاهرات تقوم ضده لوقف الحرب ضد الشعب الأعزل.

وتابع: "أما الدور المحوري الذي تقوم به مصر الآن وقبل ذلك في دعم القضية الفلسطينية يعرفه القاصي والداني من جميع أبناء العالم العربي والأوروبي وأمريكا، واليهود أنفسهم يعلمون ما تقوم به مصر من دور تجاه القضية الفلسطينية".

منظمة العمل العربية تدين عدوان الاحتلال على رفح الفلسطينية

فيما أدانت منظمة العمل العربية بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تمهيدًا لاجتياحها، معتبرة أنه يمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية بحق ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص من المدنيين العزل، معظمهم أطفال ونساء وشيوخ، وأكثرهم مرضى ومصابون يواجهون الآن خطر الموت والنزوح من جديد، جراء القصف الذي يستهدف تدمير المنازل على رءوس ساكنيها بهدف إعادة رسم جغرافية المنطقة.

وذكرت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، أن استهداف الاحتلال لرفح ضمن الحملة الدموية الممنهجة لاقتحام كل المناطق الفلسطينية وتهجير سكانها قسريًا، وإجبار النازحين على إخلاء مناطق واسعة منها وسط تحذيرات من عواقب مدمرة وكوارث إنسانية في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، هو تصعيد خطير يوقف جهود الوساطة ومسار التفاوض والعملية السياسية القائمة لوقف العدوان.

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