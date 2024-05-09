الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير علاقات دولية: الولايات المتحدة بدأت تشعر بخطورة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إنه من المتوقع أن تكون نتيجة مفاوضات الهدنة وقف نزيف الدم الفلسطيني، لأن طبيعة تحرك المفاوضات في القاهرة تختلف عن المفاوضات السابقة، خاصة مع تراجع الدعم الأمريكي بعض الشىء وإعلان البنتاجون عن تراجع دعمها وإمداد إسرائيل بأسلحة معينة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة بدأت تشعر بخطر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطر التسويف في حل القضية الفلسطينية وقتل الأبرياء في غزة دون سبب، حيث تجاوز عدد الشهداء أكثر من 35 ألف شهيد، وتم تدمير أكثر من 80% من قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع في غزة خطير فيما يتعلق بالغذاء والمستشفيات وبقاء الإنسانية وكل ذلك نتيجة لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال يمنع سفر المرضى ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات بغزة.

وكشفت الصحة الفلسطينية، في بيان: "نفقد كل ساعة عددًا من الجرحى جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما حال دون سفرهم للعلاج".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًا وجوًا، متسببًا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال يمنع سفر المرضى ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات بغزة.

وكشفت الصحة الفلسطينية، في بيان "نفقد كل ساعة عددًا من الجرحى جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما حال دون سفرهم للعلاج".

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية

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