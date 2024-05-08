خلال 24 ساعة.. 35 شهيدًا و129 مصابًا وصلوا للمستشفى الكويتى برفح الفلسطينية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن مصادر طبية فلسطينية، أن 35 شهيدًا و129 مصابًا وصلوا إلى المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.

مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حيي السلام والجنينة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية، اليوم الأربعاء، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حيي السلام والجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وأضافت وسائل الإعلام أن حي السلام شهد، خلال الساعات الماضية، عدة اشتباكات اندلعت وسط قصف مدفعي عنيف.

غارات جوية وقصف مدفعي على رفح

وأكد الإعلام الفلسطيني على مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على رفح باستخدام الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع مواصلة السيطرة على معبري رفح وكرم أبوسالم وإغلاقهما أمام حركة المسافرين والمساعدات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب مصادر بوزارة الصحة الفلسطينية.