"الأرصاد" تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من العاصفة الترابية

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة غدًا، لتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، الخميس، وأن العظمى على القاهرة قد تصل لـ 37 درجة.

وكشفت أن البلاد بالمناطق الغربية والقاهرة ستتعرض لـ عواصف ترابية ورملية ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وعلى المواطنين عدم التعرض للشمس غدًا، وعلى مرضى الحساسية ارتداء الكمامات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن البلاد تشهد من اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، تجعل درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي، مضيفًا أن العظمى على القاهرة الكبري اليوم ستسجل 31 درجة، في الظل وأن الطقس اليوم حار.

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل سيكون بها برودة وأن المدن الجديدة، ستكون درجة الحرارة أكثر، وأن البلاد تتأثر برياح تجعل هناك حالة من انخفاض درجة الحرارة في فترة المساء، وهذه الرياح ستكون من 30 لـ 35 كيلومتر.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بالشبورة المائية، وتكون في الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة.