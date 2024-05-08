هيئة شئون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيًا بالضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 8640 منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت، أمس الثلاثاء، سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى.

ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًا وجوًا، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، استكمال المفاوضات بشأن قطاع غزة بين كل الأطراف في القاهرة، اليوم الأربعاء.