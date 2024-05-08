"القاهرة الإخبارية": الاتحاد الإفريقى يدين بشدة التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية

أدان الاتحاد الإفريقى بشدة التوغل الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، اليوم الأربعاء، إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حيي السلام والجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

اشتباكات فى حى السلام

وأضافت وسائل الإعلام أن حي السلام شهد خلال الساعات الماضية عدة اشتباكات اندلعت وسط قصف مدفعي عنيف.

وأكد الإعلام الفلسطيني، مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على رفح باستخدام الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع مواصلة السيطرة على معبري رفح وكرم أبو سالم وإغلاقهما أمام حركة المسافرين والمساعدات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حسب مصادر بوزارة الصحة الفلسطينية.