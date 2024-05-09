الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الاعتماد الدولية للمواصفات المختلفة "الأيزو"

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة المصرية

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادة الأيزو (٢١٠٠١) لسنة ٢٠١٨، نظام إدارة الموسسات التعليمية الخاص بمراجعة كل العمليات المتعلقة بجودة العملية التعليمية، كما حصلت على شهادة الأيزو (٢٢٠٠٠) لسنة ٢٠١٨ نظام إدارة سلامة الأغذية الخاص بمراجعة جميع العمليات الخاصة بتصنيع الأغذية طبقًا لمعايير ومتطلبات مواصفة الأيزو الدولية، فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

وفى ذات السياق، قامت الكلية بتجديد شهادات الأيزو التى سبق الحصول عليها، وهى الأيزو (٩٠٠١) لسنة ٢٠١٥ نظام إدارة الجودة والأيزو ( ١٤٠٠١) لسنة ٢٠١٥ نظام إدارة البيئة والأيزو (٤٥٠٠١) لسنة ٢٠١٨ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

 وأكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانات لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكلية، بما يمكنها من أداء مهامها فى تخريج أجيال من الضباط الأطباء فى كل التخصصات تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ بتقديم تعليم ذي جودة متميزة فى مختلف التخصصات الطبية ومواكبة كل ما هو جديد فى علوم الطب الحديثة.

القوات المسلحة كلية الطب بالقوات المسلحة شهادات الأيزو

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