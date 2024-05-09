الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن برامج المرأة من بنك ناصر الاجتماعي

بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، قروض متنوعة، تتناسب مع المرأة المعيلة، بما يتوافق مع ظروف الفئات المختلفة في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، التي تمثل شريحة مهمة في المجتمع المصري.

منها تمويل الغاز للمنازل.. بنك ناصر يحدد شروط تمويل المنتجات الصديقة للبيئة

ويستعرض “الدستور” بعض أنواع خدمات المرأة المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي:

مشروع تمويل المرأة المصرية" مستورة"

يرتكز المشروع على تقديم تمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة المصرية القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر وتتنوع المشروعات ما بين انتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية، ونجح البنك في الوصول إلى المناطق النائية والمتطرفة ومنها حلايب وشلاتين وأبو رماد.

ويستحق للمرأة من سن 21 إلى 60 عامًا، وتتراوح قيمة التمويل ما بين 4 آلاف إلى 50 ألف جنيه، ويشترط أن تكون المرأة مصرية الجنسية، وحسنة السمعة، وتمتلك بطاقة رقم قومي سارية، وتتراوح مدة التمويل من سنة إلى سنتين، بدون فائدة وبمصاريف إدارية بسيطة.

قرض الحضانات:

هو قرض ميسر لتمويل انشاء وتطوير وتوفيق اوضاع حضانات الاطفال دون الرابعة التي تتبع مناهج تربوية حديثة وتوفر خدمة ذات جودة عالية للأطفال وذلك وفقاّ لمعايير موحدة ومتطورة لكل دور الحضانة الممولة.

وتصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه وبحد أدنى 20 ألف جنيه، وبمدة سداد تصل إلى 4 سنوات، وبعائد سنوي 5%.

المستندات المطلوبة:

 

  • طلب الحصول على القرض.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.
  • إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل ودار الحضانة في حالة الحضانات القائمة.
  • صورة شهادة المؤهل للعميل.
  • دراسة جدوى استرشادية للمشروع.
  • صورة من البطاقة الضريبية.
  • مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه 3 أشهر.
  • عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة يغطى مدة التمويل مثبت التاريخ من الشهر العقاري.
  • تقديم ترخيص الحضانة أو رخصة مؤقتة أو (تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص من خلال تقديم الموافقة من الحي وخطاب من الحماية المدنية بالمستلزمات المطلوبة).
  • صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهة للبنك لم يمر عليها 3 شهور بعدم صدور أحكام جنائية.
بنك ناصر الاجتماعي المرأة المعيله القيادة السياسية المرأة المجتمع المصري

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