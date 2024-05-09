كل ما تريد معرفته عن برامج المرأة من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر الاجتماعي، قروض متنوعة، تتناسب مع المرأة المعيلة، بما يتوافق مع ظروف الفئات المختلفة في المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، التي تمثل شريحة مهمة في المجتمع المصري.

ويستعرض “الدستور” بعض أنواع خدمات المرأة المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي:

مشروع تمويل المرأة المصرية" مستورة"

يرتكز المشروع على تقديم تمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة المصرية القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر وتتنوع المشروعات ما بين انتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية، ونجح البنك في الوصول إلى المناطق النائية والمتطرفة ومنها حلايب وشلاتين وأبو رماد.

ويستحق للمرأة من سن 21 إلى 60 عامًا، وتتراوح قيمة التمويل ما بين 4 آلاف إلى 50 ألف جنيه، ويشترط أن تكون المرأة مصرية الجنسية، وحسنة السمعة، وتمتلك بطاقة رقم قومي سارية، وتتراوح مدة التمويل من سنة إلى سنتين، بدون فائدة وبمصاريف إدارية بسيطة.

قرض الحضانات:

هو قرض ميسر لتمويل انشاء وتطوير وتوفيق اوضاع حضانات الاطفال دون الرابعة التي تتبع مناهج تربوية حديثة وتوفر خدمة ذات جودة عالية للأطفال وذلك وفقاّ لمعايير موحدة ومتطورة لكل دور الحضانة الممولة.

وتصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه وبحد أدنى 20 ألف جنيه، وبمدة سداد تصل إلى 4 سنوات، وبعائد سنوي 5%.

المستندات المطلوبة: